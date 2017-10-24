НХЛ. «Питтсбург» принимает «Эдмонтон», «Тампа» в гостях у «Каролины»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 октября, 02.00, «RBC Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 02.00, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 02.30, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 25 октября, 02.30, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 25 октября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 25 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 25 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 04.00, «Pepsi Center»
- Дата проведения
- 25 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Рейтинг букмекерских контор: оценки и отзывы
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.