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    НХЛ. «Питтсбург» принимает «Эдмонтон», «Тампа» в гостях у «Каролины»

    Теги результаты Питтсбург Айлендерс Филадельфия Баффало Оттава Монреаль Тампа-Бэй Каролина Флорида Нэшвилл Детройт Чикаго Ванкувер Миннесота Калгари Колорадо Эдмонтон Анахайм Даллас Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Каролина – Тампа-Бэй
    Дата проведения
    25 октября, 02.00, «RBC Center»
    Онлайн матча Видео
    Айлендерс – Аризона
    Дата проведения
    25 октября, 02.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Видео
    Филадельфия – Анахайм
    Дата проведения
    25 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео
    Питтсбург – Эдмонтон
    Дата проведения
    25 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Баффало – Детройт
    Дата проведения
    25 октября, 02.30, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    Монреаль – Флорида
    Дата проведения
    25 октября, 02.30, «Centre Bell»
    Онлайн матча Видео
    Оттава – Лос-Анджелес
    Дата проведения
    25 октября, 02.30, «Canadian Tire Centre»
    Онлайн матча Видео
    Нэшвилл – Калгари
    Дата проведения
    25 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео
    Миннесота – Ванкувер
    Дата проведения
    25 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Колорадо – Даллас
    Дата проведения
    25 октября, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Видео
    Вегас – Чикаго
    Дата проведения
    25 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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