НХЛ. Кучеров забил 11-й гол в сезоне и стал лидером снайперской гонки, обойдя Овечкина
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил последнюю шайбу своей команды в матче против «Каролины» (5:1).
Это был 11-й гол российского нападающего в сезоне. Он вышел в единоличные лидеры снайперской гонки, обойдя форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (10 голов).
Всего у Кучерова стало 17 (11+6) очков в 10 матчах при полезности «+7». В гонке бомбардиров он идет на втором месте, уступая 3 очка одноклубнику Стивену Стэмкосу.
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