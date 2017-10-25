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    НХЛ. Кучеров забил 11-й гол в сезоне и стал лидером снайперской гонки, обойдя Овечкина

    Теги Тампа-Бэй Каролина НХЛ Никита Кучеров

    Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил последнюю шайбу своей команды в матче против «Каролины» (5:1). 

    Это был 11-й гол российского нападающего в сезоне. Он вышел в единоличные лидеры снайперской гонки, обойдя форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (10 голов). 

    Всего у Кучерова стало 17 (11+6) очков в 10 матчах при полезности «+7». В гонке бомбардиров он идет на втором месте, уступая 3 очка одноклубнику Стивену Стэмкосу. 

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