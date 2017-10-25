НХЛ. Кучеров забил 11-й гол в сезоне и стал лидером снайперской гонки, обойдя Овечкина

Форвард Никита Кучеров забросил последнюю шайбу своей команды в матче против «Каролины» (5:1).

Это был 11-й гол российского нападающего в сезоне. Он вышел в единоличные лидеры снайперской гонки, обойдя форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (10 голов).

Всего у Кучерова стало 17 (11+6) очков в 10 матчах при полезности «+7». В гонке бомбардиров он идет на втором месте, уступая 3 очка одноклубнику Стивену Стэмкосу.

Никита Кучеров – лучший в НХЛ. Это сенсация?