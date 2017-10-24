Шведская футболистка обвинила в сексуальном насилии женатого игрока из АПЛ

Бывшая профессиональная футболистка Александра Норд, выступавшая в свое время за лондонский «КПР», заявила, что женатый футболист АПЛ пытался изнасиловать ее в одном из лондонских отелей.

25-летняя шведка рассказала, что познакомилась с игроком в ночном клубе. Он заманил ее в свой номер в отеле, пообещав купить еды, прежде чем они вернутся в клуб.

По ее словам, игрок утверждал, что у нее будет отдельный номер в отеле, но на деле выяснилось, что номер будет общий. Он попытался соблазнить девушку, но она утверждает, что дала ему отчетливый отпор.

Как вспоминает Норд, она проснулась, обнаружив, что мужчина раздел ее, пока она спала, а «части его тела находились там, где не должны были».

«Я не знаю, насколько далеко он зашел», – подытожила Норд.

Экс-футболистка, которая сейчас начинает новую карьеру в роли участницы шведского аналога реалити-шоу «Холостяк», отметила, что понятия не имеет, что случилось ночью, однако она была голой ниже талии, а колготки – разорваны.

Норд призналась, что решила рассказать об этой истории в свете громкого расследования в США в отношении кинопродюссера Харви Вайнштейна, которого обвиняют в многочисленных сексуальных домогательствах.

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