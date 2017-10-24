Судьи и капитаны команд серии А выйдут с дневником Анны Франк на матчи 10-го тура

Серия А в рамках кампании по борьбе с расизмом и нетерпимостью проведет акцию на матчах 10-го тура.

Судьи и капитаны команд выйдут на игры с дневником Анны Франк и книгой «Человек ли это?» в руках. Книги передадут детям, которые будут сопровождать игроков и арбитров на поле.

Акция будет проведена по следам выходки фанатов , во время матча против «Кальяри» (3:0) оставивших на антисемитские граффити и стикеры, в том числе изображение Анны Франк в форме «Ромы». Итальянская федерация футбола откроет дисциплинарное дело в отношении «Лацио», возможно полное закрытие стадиона на ближайший матч.

Болельщики «Лацио» известны своими ультраправыми и антисемитскими наклонностями. На разминку перед завтрашним матчем с «Болоньей» игроки римской команды выйдут в футболках с изображением Анны Франк.

«Лацио» будет ежегодно отправлять в Освенцим 200 болельщиков на образовательные курсы

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