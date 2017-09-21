ЦСКА, «Краснодар» и «Динамо» вылетели из Кубка России, «Реал» отстает от «Барсы» на 7 очков и другие новости утра

1. Первые матчи 1/16 Кубка России подарили немало сюрпризов. ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и еще 3 клуба РФПЛ дружно вылетели. «Спартак» прошел, но Куинси Промес попал на обследование из-за мышечного дискомфорта.

2. В выставочных матчах в НХЛ форвард «Сент-Луиса» Тарасенко забросил 2 шайбы, а нападающий «Вашингтона» Кузнецов набрал 3 очка.

3. Плохи дела у «Реала». Мадридцы впервые с 1998 года проиграли «Бетису» и отстают от «Барселоны» уже на 7 очков. Да еще и 73-матчевая голевая серия клуба прервалась. Рекорд «Сантоса» не был бит.

4. УЕФА решил, что новый стадион «Атлетико» примет финал Лиги чемпионов-2019, а финал Лиги Европы пройдет в Баку.

5. Жеребьевка Кубка английской лиги в 4-м раунде свела «Челси» с «Эвертоном». Есть и еще любопытные пары.

6. Игровой день в КХЛ получился довольно спокойным, но «Ак Барс» сыграл веселый матч со «Слованом» – 6:3.

7. В ЦСКА так много хороших игроков, что в ВХЛ отсылают скопом. Борис Михайлов, например, продавил решение отправить Окулова, Светлакова и Кузьменко туда, где работает его сын.

8. FIFPro назвала 55 претендентов на попадание в команду года по итогам сезона-2016/17. Среди них 13 футболистов «Реала» и другие достойные лица.

9. «Реал» продлил контракт с Бензема до 2021 года. Карим будет получать больше 7,5 миллиона евро в год, отступные – миллиард. Миллиард, Карл!

10. Сергей Базаревич продолжит тренировать сборную России, несмотря на четвертое место команды на Евробаскете-2017.

11. Южный вышел во второй круг St. Petersburg Open, Донской, Кузнецов, Медведев выбыли.

Факт дня. Капитан «Аугсбурга» Байер дисквалифицирован на 1 матч. Он показал оскорбительный жест тренеру «РБ Лейпцига» – предложил ему заняться самоудовлетворением.

Дичь дня. Британские паралимпийцы укорачивали себе конечности, чтобы соревноваться с более слабыми соперниками.

Цитата дня. «Завышенные зарплаты – зло. Они изолируют наш футбол». Вы не поверите, но это сказал человек из «Зенита».

Еще одна цитата дня. «Нынешний «Реал» на том же уровне, что и «Барселона» Гвардиолы», – сказал тренер «Бетиса» и взял да и обыграл Мадрид на 94-й минуте (1:0).