Промес пройдет обследование из-за дискомфорта в области мышц задней поверхности бедра

Полузащитник Куинси Промес не доиграл матч 1/16 финала Кубка России против (2:0).

Автор дубля почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену.

Завтра голландец пройдет обследование в одной из клиник Москвы, после чего будет поставлен окончательный диагноз.

«С Куинси все нормально, повреждения нет», – сказал в интервью ТАСС главный тренер клуба .

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