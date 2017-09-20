Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Промес пройдет обследование из-за дискомфорта в области мышц задней поверхности бедра

    Теги Спартак Кубань премьер-лига Россия Кубок России травмы Куинси Промес Массимо Каррера

    Полузащитник «Спартака» Куинси Промес не доиграл матч 1/16 финала Кубка России против «Кубани» (2:0).

    Автор дубля почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену.

    Завтра голландец пройдет обследование в одной из клиник Москвы, после чего будет поставлен окончательный диагноз.

    «С Куинси все нормально, повреждения нет», – сказал в интервью ТАСС главный тренер клуба Массимо Каррера.

    🔥 Главное приложение о «Спартаке»: iOS / Android

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться