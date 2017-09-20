Промес пройдет обследование из-за дискомфорта в области мышц задней поверхности бедра
Полузащитник «Спартака» Куинси Промес не доиграл матч 1/16 финала Кубка России против «Кубани» (2:0).
Автор дубля почувствовал дискомфорт в области мышц задней поверхности бедра и на 82-й минуте попросил замену.
Завтра голландец пройдет обследование в одной из клиник Москвы, после чего будет поставлен окончательный диагноз.
«С Куинси все нормально, повреждения нет», – сказал в интервью ТАСС главный тренер клуба Массимо Каррера.
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