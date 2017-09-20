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    13 игроков «Реала» вошли в список 55 претендентов на место в команде года по версии футболистов

    Теги Бавария Филипп Лам ПСЖ Монако Карим Бензема Мануэль Нойер Месут Озил Милан Леонардо Бонуччи Златан Ибрагимович Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Криштиану Роналду Челси Ливерпуль Алексис Санчес Давид Луиз Ювентус Джанлуиджи Буффон Джорджо Кьеллини Антонио Валенсия Эвертон премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико Андрес Иньеста Лионель Месси Серхио Рамос Дани Алвес Жерар Пике лига 1 Франция серия А Италия примера Испания Бешикташ Арсенал Хавьер Маскерано Тоттенхэм Марсело Гарет Бэйл Артуро Видаль Лука Модрич Луис Суарес Диего Годин Тони Кроос Неймар Филиппе Коутиньо Матс Хуммельс Эден Азар Серджи Бускетс Тиаго Силва Роберт Левандовски Неманья Матич Тиаго Алькантара Жорди Альба Поль Погба Ромелу Лукаку Давид Алаба Антуан Гризманн Ян Облак Иско Рафаэль Варан Кейлор Навас Самюэль Умтити Харри Кейн Марко Верратти Каземиро FIFPro Пауло Дибала Даниэль Карвахаль Нголо Канте Килиан Мбаппе

    FIFPro провел опрос среди 25 тысяч футболистов и отобрал 55 претендентов на попадание в символическую команду 2017 года.

    Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»).

    Защитники: Давид Алаба, Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Филипп Лам (все – «Бавария»), Жорди Альба, Хавьер Маскерано, Жерар Пике, Самюэль Умтити (все – «Барселона»), Тиаго Силва ( «ПСЖ»), Дани Алвес («Ювентус»/»ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/»Милан»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Даниэль Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все – «Реал»), Пепе («Реал»/»Бешикташ»), Диего Годин («Атлетико»), Давид Луиз («Челси»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»).

    Полузащитники: Тиаго Алькантара, Артуро Видаль (оба – «Бавария»), Серджи Бускетс, Андрес Иньеста (оба – «Барселона»), Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Эден Азар, Нголо Канте (оба – «Челси»), Неманья Матич («Челси»/»Манчестер Юнайтед»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Месут Озил («Арсенал»), Марко Верратти («ПСЖ»).

    Нападающие: Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду (все – «Реал»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Монако»/»ПСЖ»), Неймар («Барселона»/»ПСЖ»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Ромелу Лукаку («Эвертон»/»Манчестер Юнайтед»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Пауло Дибала («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Алексис Санчес («Арсенал»).

    В список вошли 13 игроков «Реала» – это рекордный показатель. 55 игроков выступают за 15 клубов. Больше всего в списке испанских футболистов – 9, по 7 – французов и бразильцев.

    Позиции приведены в соответствии с данными FIFPro.

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