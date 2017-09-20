13 игроков «Реала» вошли в список 55 претендентов на место в команде года по версии футболистов

FIFPro провел опрос среди 25 тысяч футболистов и отобрал 55 претендентов на попадание в символическую команду 2017 года.

Вратари: («Ювентус»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кейлор Навас («Реал»), («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»).

Защитники: Давид Алаба, Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Филипп Лам (все – «Бавария»), Жорди Альба, Хавьер Маскерано, Жерар Пике, Самюэль Умтити (все – «Барселона»), Тиаго Силва ( «ПСЖ»), Дани Алвес («Ювентус»/»ПСЖ»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»/» ), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Даниэль Карвахаль, Марсело, , Рафаэль Варан (все – «Реал»), Пепе («Реал»/»Бешикташ»), Диего Годин («Атлетико»), («Челси»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Тиаго Алькантара, (оба – «Бавария»), Серджи Бускетс, Андрес Иньеста (оба – «Барселона»), Каземиро, Иско, Тони Кроос, Лука Модрич (все – ), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»), Эден Азар, Нголо Канте (оба – ), Неманья Матич («Челси»/»Манчестер Юнайтед»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Месут Озил («Арсенал»), Марко Верратти ( ).

Нападающие: Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду (все – «Реал»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Монако»/»ПСЖ»), Неймар ( /»ПСЖ»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»), Антуан Гризманн ( ), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед»), Ромелу Лукаку («Эвертон»/» ), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Пауло Дибала («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Алексис Санчес ( ).

В список вошли 13 игроков «Реала» – это рекордный показатель. 55 игроков выступают за 15 клубов. Больше всего в списке испанских футболистов – 9, по 7 – французов и бразильцев.

Позиции приведены в соответствии с данными FIFPro.

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