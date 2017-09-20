Тренер «Бетиса»: «Нынешний «Реал» на том же уровне, что и «Барселона» Гвардиолы»

Главный тренер Кике Сетьен высказался о силе «Реала».

«Думаю, играет на таком уровне, что его вполне можно сравнивать с лучшей «Барселоной» Гвардиолы. У них есть те же необходимые качестве, а в дополнение – физическая сила, которая была не у каждого игрока команды Гвардиолы.

Как они контролируют мяч, комбинируют и двигают его – наслаждаюсь, наблюдая за их игрой и учась у них», – сказал Сетьен.

🔥 Главное русскоязычное приложение о Ла Лиге: iOS / Android