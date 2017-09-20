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    НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» встретится с «Детройтом», «Вашингтон» в гостях у «Монреаля»

    Теги выставочные матчи результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Филадельфия Монреаль Тампа-Бэй Каролина Вашингтон Детройт Сент-Луис Коламбус Ванкувер Калгари Эдмонтон Анахайм Аризона НХЛ Виннипег

    НХЛ

    Выставочные матчи

    Айлендерс – Филадельфия – 02.00

    Филадельфия – Айлендерс – 02.00

    Каролина – Тампа-Бэй – 02.00

    Монреаль – Вашингтон – 02.00

    Рейнджерс – Нью-Джерси – 02.00

    Детройт – Питтсбург – 02.00

    Виннипег – Эдмонтон – 03.00

    Сент-Луис – Коламбус – 03.00

    Анахайм – Аризона – 5.00

    Калгари – Ванкувер – 5.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

     

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