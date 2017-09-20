НХЛ. Выставочные матчи. «Питтсбург» встретится с «Детройтом», «Вашингтон» в гостях у «Монреаля»
НХЛ
Выставочные матчи
Айлендерс – Филадельфия – 02.00
Филадельфия – Айлендерс – 02.00
Каролина – Тампа-Бэй – 02.00
Монреаль – Вашингтон – 02.00
Рейнджерс – Нью-Джерси – 02.00
Детройт – Питтсбург – 02.00
Виннипег – Эдмонтон – 03.00
Сент-Луис – Коламбус – 03.00
Анахайм – Аризона – 5.00
Калгари – Ванкувер – 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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