Александр Дюков: «Завышенные зарплаты – зло. Они изолируют наш футбол»

Председатель совета директоров Александр Дюков поделился мыслями о проблемах российского футбола.

О подготовке молодежи

«Конечно, есть у нас и внутренние затыки, в том числе и в работе нашей академии. Но основная проблема в том, что пока в российском футболе нет пирамиды детско-юношеского и молодежного футбола, нет единой развитой футбольной экосистемы. Вроде бы школ много, но между ними огромный разрыв в качестве инфраструктуры, персонала, тренеров, методик, соревновательных возможностях.

Количество благополучных, «упакованных» школ настолько мало (в сравнении с той же Германией), что более половины из этих немногочисленных продвинутых школ и академий, по сути, развиваются в вакууме, они находятся в своеобразных анклавах. Академии, за исключением московских, вынуждены довольствоваться участием в паре недельных турниров с высоким уровнем конкуренции, все остальное время соревновательная практика не позволяет прогрессировать», – сказал функционер.

О решении проблем молодежного футбола

«Надо системно работать над повышением среднего уровня всех наших школ и академий через развитие материальной базы, повышение квалификации тренеров, совершенствование методик и повышение эффективности системы соревнований. Нужны совсем другие коммуникации между всеми субъектами футбола, позволяющие обмениваться информацией, идеями, лучшей практикой. Нужна справедливая и эффективная система перехода молодых игроков из клуба в клуб, способствующая развитию футболистов.

Нам всем почему-то кажется, что есть 5-6 академий хорошо известных всем российских клубов и что именно эти клубы и их академии в одиночку должны, даже обязаны, подготовить высококлассных игроков для нашей сборной. У них есть финансирование, и, значит, больше ничего не нужно. Это иллюзия. В этом сложном процессе подготовки должна участвовать вся футбольная пирамида – все школы, все академии, все клубы и ПФЛ и ФНЛ», – сказал Дюков.

О потолке зарплат и лимите

«Потолок зарплат для всех футболистов, в том числе для иностранцев, сделает российский чемпионат неконкурентоспособным. К нам не поедут сильные легионеры. Такая модель вообще может работать только в закрытых американских лигах, у которых в принципе нет конкурентов. В европейском футболе это невозможно. А вводить потолок зарплат для россиян – это дискриминация. Решить проблемы необоснованно высоких зарплат отечественных футболистов способна отмена лимита на легионеров.

Завышенные зарплаты – зло для наших игроков. Де-факто они изолируют наш футбол, закрывает для многих российских игроков чемпионаты других стран. Если говорить о футбольной Европе, то это связанная, единая система. Молодой футболист, например, из Центральной Европы выбирает клуб, чемпионат в другой части континента, думая о том, как вырасти в игровом плане. А деньги – это уже следствие. У наших футболистов тоже должна быть возможность развиваться не только в российских клубах», – сказал функционер.

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