КХЛ. «Трактор» примет «Сочи», «Слован» против «Ак Барса»
В регулярном чемпионате КХЛ пройдет три матча.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 20 сентября, 19.30, «Ледовый дворец Нефтехимик»
- Дата проведения
- 20 сентября, 20.00, «Словнафт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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