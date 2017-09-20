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    КХЛ. «Трактор» примет «Сочи», «Слован» против «Ак Барса»

    Теги Ак Барс Нефтехимик Трактор результаты Слован КХЛ Динамо Рига Сочи

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдет три матча.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Трактор – Сочи
    Дата проведения
    20 сентября, 17.00, «Арена Трактор»
    Онлайн матча Видео
    Нефтехимик – Динамо Рига
    Дата проведения
    20 сентября, 19.30, «Ледовый дворец Нефтехимик»
    Онлайн матча Видео
    Слован – Ак Барс
    Дата проведения
    20 сентября, 20.00, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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