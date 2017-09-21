«Реал» впервые с 1998 года проиграл «Бетису» и отстает от «Барселоны» на 7 очков
В матче 5-го тура примеры «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» проиграл «Бетису» (0:1).
Антонио Санабрия забил победный гол на 94-й минуте встречи и принес своей команде первую победу над мадридцами с октября 1998 года.
«Реал» после пяти туров набрал 8 очков и отстает от лидирующей «Барселоны» уже на 7 очков.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 20 сентября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Гол:
- 0:1 – 90 Санабрия.
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Реал Мадрид –
Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Васкес, 72), Модрич (Майораль, 72), Каземиро, Кроос, Иско (Асенсио, 67), Бэйл, Роналду.
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Бетис –
Адан, Барраган, Манди, Феддаль, Дурмиси, Фабиан Руис (Санчес, 80), Гарсия, Камараса (Гуардадо, 44), Герреро (Будебуз, 61), Санабрия, Тельо.
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