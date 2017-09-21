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    «Реал» впервые с 1998 года проиграл «Бетису» и отстает от «Барселоны» на 7 очков

    Теги Реал Мадрид Бетис примера Испания Антонио Санабрия

    В матче 5-го тура примеры «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» проиграл «Бетису» (0:1).

    Антонио Санабрия забил победный гол на 94-й минуте встречи и принес своей команде первую победу над мадридцами с октября 1998 года.

    «Реал» после пяти туров набрал 8 очков и отстает от лидирующей «Барселоны» уже на 7 очков.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Реал Мадрид – Бетис 0:1 (0:0, 0:1)
    Дата проведения
    20 сентября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 90 Санабрия.
    Реал МадридНавас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело (Васкес, 72), Модрич (Майораль, 72), Каземиро, Кроос, Иско (Асенсио, 67), Бэйл, Роналду.
    БетисАдан, Барраган, Манди, Феддаль, Дурмиси, Фабиан Руис (Санчес, 80), Гарсия, Камараса (Гуардадо, 44), Герреро (Будебуз, 61), Санабрия, Тельо.
    Предупреждения:
    Тельо (36), Манди (38), Феддаль (58).

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