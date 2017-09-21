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    Кубок английской лиги. «Челси» в 4-м раунде сыграет с «Эвертоном», «Тоттенхэм» – с «Вест Хэмом» и другие пары

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    Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка английской лиги.

    «Лестер» — «Лидс»

    «Борнмут» — «Мидлсбро»

    «Челси» — «Эвертон»

    «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон»

    «Суонси» — «Манчестер Юнайтед»

    «Арсенал» — «Норвич»

    «Тоттенхэм» — «Вест Хэм»

    «Бристоль Сити» — «Кристал Пэлас»

    Первые матчи состоятся ориентировочно 23 октября.

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