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    Стадион «Атлетико» примет финал ЛЧ в 2019 году, финал ЛЕ пройдет в Баку

    Теги Атлетико примера Испания Лига чемпионов Лига Европы УЕФА Ванда Метрополитано

    Финал Лиги чемпионов в 2019 году состоится на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано», сообщает Radio Marca.

    По информации источника, исполнительный комитет УЕФА выбрал вариант с новой ареной «Атлетико». На финал Лиги чемпионов также претендовал Олимпийский стадион Баку. Азербайджанская сторона получила от УЕФА право принять финал Лиги Европы в 2019 году.

    Решающие матчи Лиги чемпионов ранее проходили в Мадриде четыре раза. «Сантьяго Бернабеу» принимал финалы в 1957, 1969, 1980 и 2010 годах.

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