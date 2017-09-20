Стадион «Атлетико» примет финал ЛЧ в 2019 году, финал ЛЕ пройдет в Баку

Финал Лиги чемпионов в 2019 году состоится на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано», сообщает Radio Marca.

По информации источника, исполнительный комитет УЕФА выбрал вариант с новой ареной «Атлетико». На финал Лиги чемпионов также претендовал Олимпийский стадион Баку. Азербайджанская сторона получила от УЕФА право принять финал в 2019 году.

Решающие матчи Лиги чемпионов ранее проходили в Мадриде четыре раза. «Сантьяго Бернабеу» принимал финалы в 1957, 1969, 1980 и 2010 годах.