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    Ничья «Спартака», Россия – в полуфинале Евробаскета, СКА и ЦСКА продолжают побеждать и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Спартак» вернулся в Лигу чемпионов, но поводов для радости немного: лишь ничья с «Марибором» (1:1), да еще и файер чуть не попал в судью.

    2. Россия одолела Грецию (74:69) в 1/4 финала Евробаскета-2017! В полуфинале играем с Сербией.

    3. Роналду забил 106-й и 107-й голы в Лиге чемпионов, «Шахтер» обыграл «Наполи» (2:1). Все результаты дня – здесь.

    4. СКА и ЦСКА продолжают побеждать в КХЛ, «Локомотив» был сильнее «Металлурга». Остальные матчи дня – тут

    5. WADA закрыло дела 95 российских спортсменов из доклада Макларена. Но это еще не победа – всего в списке было более 1000 человек.

    6. Глушаков признан «Спортсменом года» по версии журнала GQ. А в матче с «Марибором» капитан «Спартака» получил травму.

    7. Самый высокооплачиваемый футболист в мире Тевес выведен из состава «Шанхай Шеньхуа» из-за лишнего веса. Неожиданно.

    8. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже, а 2028 года – в Лос-Анджелесе. Это официально.

    9. Виллаш-Боаш нашел заговор в Китае. Португалец прошелся по сопернику в азиатской Лиги чемпионов – «Гуанчжоу Эвергранд». 

    10. «Порше» планирует выкупить команду «Ред Булл».

    Цитата дня. «Доволен результатом, чуть менее доволен качеством игры, было много ошибок». Каррера – о ничьей с «Марибором».

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