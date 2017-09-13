ЦСКА продлил победную серию до 9 матчей

ЦСКА на выезде переиграл «Амур» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата .

По ходу второго периода армейцы вели со счетом 2:0, однако команда из Хабаровска смогла отыграться и перевести матч в овертайм.

В дополнительном времени команды не смогли отличится. Победный буллит забросил нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко.

Следующий матч команда проведет 15 сентября против «Адмирала».