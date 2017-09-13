ЦСКА продлил победную серию до 9 матчей
ЦСКА на выезде переиграл «Амур» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
По ходу второго периода армейцы вели со счетом 2:0, однако команда из Хабаровска смогла отыграться и перевести матч в овертайм.
В дополнительном времени команды не смогли отличится. Победный буллит забросил нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко.
Следующий матч команда Игоря Никитина проведет 15 сентября против «Адмирала».
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