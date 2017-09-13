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    ЦСКА продлил победную серию до 9 матчей

    Теги ЦСКА Игорь Никитин КХЛ

    ЦСКА на выезде переиграл «Амур» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    По ходу второго периода армейцы вели со счетом 2:0, однако команда из Хабаровска смогла отыграться и перевести матч в овертайм.

    В дополнительном времени команды не смогли отличится. Победный буллит забросил нападающий ЦСКА Андрей Кузьменко.

    Следующий матч команда Игоря Никитина проведет 15 сентября против «Адмирала».

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