Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Марибор – «Спартак». Файер с сектора гостей едва не попал в главного судью Айтекина

    Теги Спартак Лига чемпионов Марибор происшествия судьи болельщики фото Дениз Айтекин

    В матче «Марибор» – «Спартак» файер с сектора, где находились фанаты гостей, едва не попал в главного арбитра Дениза Айтекина.

    Перед матчем были стычки фанов обеих команд между собой и с полицией. 

    По ходу встречи на фан-секторе «Спартака» зажгли файеры, один из них полетел на поле и чуть не задел Айтекина.

    После этого матч был прерван на несколько минут.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться