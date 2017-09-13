Motorsport Magazine: «Порше» планирует выкупить команду «Ред Булл»

Авторитетный журналист Марк Хьюз, работающий в издании Motorsport Magazine, предположил, что концерн «Порше», планирующий вернуться в «Формулу-1» в 2021 году, когда в силу вступит новый технический регламент в области двигателей, намерен выкупить команду .

Считается, что компания, производящая энергетические напитки, уже достигла поставленных целей в гонках и больше не намерена тратить огромные деньги на содержание конюшни (тем более двух) – «Ред Булл» готов остаться спонсором , но при этом сильно сократить финансовые вливания.

В то же время считается, что база команды, ее руководство и технический штат – в том числе Кристиан Хорнер и – продолжат работать в коллективе. По сути, «Ред Булл» просто сменит название на «Порше», но останется все той же командой из английского Милтон-Кейнса, которая выиграла четыре чемпионских титула с 2010 по 2014 годы.