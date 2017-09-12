Революция в фигурном катании, новый контракт Глушакова, скандал вокруг Левандовского и другие новости утра

1. В фигурном катании настоящая революция: полностью меняется система оценок. Понизится стоимость четверных прыжков, появятся техническая и артистическая программы.

2. Денис Глушаков все-таки продлит контракт со «Спартаком» на 3 года. Зарплата останется прежней (около 2 млн евро).

3. У «Баварии» и Левандовского открытый конфликт. Роберт без предупреждения дал острое интервью, в котором точно дал понять, что недоволен статусом «Баварии». Босс клуба Карл-Хайнц Румменигге ответил очень мощно: «Предполагаемый клуб мечты Левандовского – «Реал». К сожалению для Роберта, в его контракте нет отступных».

4. Надаль и Федерер заняли первое и второе места в рейтинге ATP. Это случилось впервые с марта-2011.

5. СКА добился 9-й подряд победы в КХЛ (одолели «Ладу» – 3:1), ЦСКА победил в 8-й раз подряд («Куньлунь» – 4:3 ОТ). «Динамо» уступило «Магнитке» (1:2) и другие результаты дня.

6. «Урал» сыграл вничью с хабаровским СКА (1:1). СКА впервые забил в гостях.

7. Криштиану Роналду – лучший игрок в FIFA 18, Месси – второй. Сразу у 10 игроков рейтинг – 90 и выше.

8. НБА собирается уменьшить преимущество худших команд лиги на драфт-лотерее. Серьезное изменение.

9. Франк де Бур уволен с поста главного тренера «Кристал Пэлас». Он проработал 78 дней. Это антирекорд АПЛ

10. Три российских велогонщика подали в суд Канады на Макларена и WADA. Какие шансы?

11. Серьезная французская газета L’Equipe написала, будто президент УЕФА Чеферин заявил, что ему надо исключить «ПСЖ» из еврокубков, если он хочет стать популярным. УЕФА утверждает, что это бред. Кому верить?

12. Матч Кубка России между «Динамо» СПб и «Зенитом» пройдет на «Крестовском». Хотя хозяин – «Динамо».

Цитата дня. Геннадий Орлов: «Месси не создан для «Зенита», у нас будут футболисты сильнее»