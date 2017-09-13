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    Тевес и Гуарин выведены из состава «Шанхай Шеньхуа» из-за лишнего веса

    Теги Карлос Тевес высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Фредди Гуарин

    Новый главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Ву Цзиньсу заявил, что нападающий Карлос Тевес не будет играть в ближайших матчах.

    «Тевес не готов физически и не будет играть. У него лишний вес. Как и у Гуарина.

    За команду и игроков несу ответственность я. Если ты не можешь играть, то ты не будешь включен в заявку на матч», – заявил тренер.

    33-летний Тевес с зарплатой 41 млн долларов в год – самый высокооплачиваемый футболист в мире.

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