Евробаскет-2017. 1/4 финала. Россия – Греция, Сербия встретится с Италией

В среду, 13 сентября, в Стамбуле сборная России встретится с командой Греции в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы-2017. В другом матче Сербия сразится с Италией.

Турция

Плей-офф

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.