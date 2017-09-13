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    Евробаскет-2017. 1/4 финала. Россия – Греция, Сербия встретится с Италией

    Теги результаты сборная России сборная Греции сборная Италии сборная Сербии Евробаскет-2017

    В среду, 13 сентября, в Стамбуле сборная России встретится с командой Греции в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы-2017. В другом матче Сербия сразится с Италией.

    Евробаскет-2017

    Турция

    Плей-офф

    1/4 финала

    Греция – Россия
    Дата проведения
    13 сентября, 18.45, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

     

    Италия – Сербия
    Дата проведения
    13 сентября, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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