Евробаскет-2017. 1/4 финала. Россия – Греция, Сербия встретится с Италией
В среду, 13 сентября, в Стамбуле сборная России встретится с командой Греции в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы-2017. В другом матче Сербия сразится с Италией.
Турция
Плей-офф
1/4 финала
- Дата проведения
- 13 сентября, 18.45, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 13 сентября, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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