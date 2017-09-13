«Марибор» – «Спартак». Глушаков получил повреждение мышц правого бедра

Капитан Денис Глушаков получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов c (0:0, перерыв).

30-летний полузащитник москвичей попросил замену на 29-й минуте встречи и был заменен на .

«Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг сообщил, что у Дениса Глушакова повреждение мышц правого бедра», — сказал комментатор Александр Шмурнов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.