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    «Марибор» – «Спартак». Глушаков получил повреждение мышц правого бедра

    Теги Спартак Александр Самедов премьер-лига Россия Лига чемпионов Марибор травмы Денис Глушаков

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов c «Марибором» (0:0, перерыв).

    30-летний полузащитник москвичей попросил замену на 29-й минуте встречи и был заменен на Александра Самедова.

    «Пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг сообщил, что у Дениса Глушакова повреждение мышц правого бедра», — сказал комментатор Александр Шмурнов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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