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    ЦСКА выиграл в ЛЧ, Акинфеев снова пропустил и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. ЦСКА одолел «Бенфику» (2:1)! Армейцы впервые начали групповой турнир Лиги чемпионов с победы!

    2. В остальных матчах ЛЧ «Барселона» внезапно разгромила «Ювентус» (3:0), «Атлетико» и «Рома» поделили очки (0:0). Все результаты дня – здесь.

    3. Акинфеев пропустил в 40-м матче Лиги чемпионов подряд, Антирекордная серия продолжается.

    4. Месси впервые в карьере забил Буффону, только Рыжиков не пропускал от Лео в 4 матчах. Согласитесь, это достойно отдельной новости.

    5. Билеты на ЧМ-2018 начнут продавать 14 сентября. Минимальная цена – 1280 рублей.

    6. В КХЛ «Югра» проиграла дома «Авангарду» 0:7. Захаркина могут уволить

    7. Евробаскет-2017. Испания выиграла у Германии, Словения у – Латвии. Россия встречается сегодня с Грецией.

    8. Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду. Фазель заявил, что шансов на позднее решение с лигой нет.

    9. «Уорриорз» и Rakuten подписали 3-летний контракт на 60 млн долларов. Самое дорогое соглашение о размещении логотипа на форме в НБА. 

    10. Российского паралимпийца хотели отстранить за демонстрацию футболки с изображением Путина. Не вышло.

    Вопрос дня от Сергея Степашина. «Как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год?»

    Цитата дня. «Анорексия – болезнь 21-го века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все».  Юлия Липницкая рассказала, почему завершила карьеру.

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