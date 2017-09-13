ЦСКА выиграл в ЛЧ, Акинфеев снова пропустил и другие новости утра

1. ЦСКА одолел «Бенфику» (2:1)! Армейцы впервые начали групповой турнир Лиги чемпионов с победы!

2. В остальных матчах ЛЧ «Барселона» внезапно разгромила «Ювентус» (3:0), «Атлетико» и «Рома» поделили очки (0:0). Все результаты дня – здесь.

3. Акинфеев пропустил в 40-м матче Лиги чемпионов подряд, Антирекордная серия продолжается.

4. Месси впервые в карьере забил Буффону, только Рыжиков не пропускал от Лео в 4 матчах. Согласитесь, это достойно отдельной новости.

5. Билеты на ЧМ-2018 начнут продавать 14 сентября. Минимальная цена – 1280 рублей.

6. В КХЛ «Югра» проиграла дома «Авангарду» 0:7. Захаркина могут уволить.

7. Евробаскет-2017. Испания выиграла у Германии, Словения у – Латвии. Россия встречается сегодня с Грецией.

8. Игроки НХЛ не едут на Олимпиаду. Фазель заявил, что шансов на позднее решение с лигой нет.

9. «Уорриорз» и Rakuten подписали 3-летний контракт на 60 млн долларов. Самое дорогое соглашение о размещении логотипа на форме в НБА.

10. Российского паралимпийца хотели отстранить за демонстрацию футболки с изображением Путина. Не вышло.

Вопрос дня от Сергея Степашина. «Как можно было подписать с Погребняком контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год?».

Цитата дня. «Анорексия – болезнь 21-го века, она встречается достаточно часто. К сожалению, с ней справляются не все». Юлия Липницкая рассказала, почему завершила карьеру.