СКА одержал 10-ю победу подряд. В прошлом сезоне серия побед составила 15 матчей

СКА одержал 10-ю победу подряд в регулярном чемпионате .

Сегодня питерский клуб на домашнем льду справился с (6:2) и по-прежнему не имеет ни одного поражения в этом сезоне.

В минувшем сезоне также имел длительную серию побед – тогда она составила 15 игр.

Команда тренера Олега Знарка занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 28 очков в девяти играх.

Подробную статистику выступлений СКА вы можете посмотреть здесь.