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    СКА одержал 10-ю победу подряд. В прошлом сезоне серия побед составила 15 матчей

    Теги СКА Автомобилист Олег Знарок КХЛ

    СКА одержал 10-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

    Сегодня питерский клуб на домашнем льду справился с «Автомобилистом» (6:2) и по-прежнему не имеет ни одного поражения в этом сезоне.

    В минувшем сезоне СКА также имел длительную серию побед – тогда она составила 15 игр.

    Команда тренера Олега Знарка занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 28 очков в девяти играх.

    Подробную статистику выступлений СКА вы можете посмотреть здесь.

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