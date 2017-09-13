СКА одержал 10-ю победу подряд. В прошлом сезоне серия побед составила 15 матчей
СКА одержал 10-ю победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
Сегодня питерский клуб на домашнем льду справился с «Автомобилистом» (6:2) и по-прежнему не имеет ни одного поражения в этом сезоне.
В минувшем сезоне СКА также имел длительную серию побед – тогда она составила 15 игр.
Команда тренера Олега Знарка занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 28 очков в девяти играх.
Подробную статистику выступлений СКА вы можете посмотреть здесь.
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