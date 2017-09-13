Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    КХЛ. «Амур» примет ЦСКА, «Адмирал» против «Йокерита»

    Теги Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Лада СКА Витязь Трактор Амур Автомобилист результаты Йокерит Динамо Минск КХЛ Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар

    В регулярном чемпионате КХЛ пройдет 8 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Адмирал – Йокерит
    Дата проведения
    13 сентября, 12.30, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео
    Амур – ЦСКА
    Дата проведения
    13 сентября, 12.30, «Платинум-арена»
    Онлайн матча Видео
    Сибирь – Витязь
    Дата проведения
    13 сентября, 14.00, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
    Онлайн матча Видео
    Куньлунь – Слован
    Дата проведения
    13 сентября, 14.30, «Feiyang Ice Skating Center»
    Онлайн матча Видео
    Локомотив – Металлург Мг
    Дата проведения
    13 сентября, 19.00, «Арена-2000»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Москва – Трактор
    Дата проведения
    13 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео
    СКА – Автомобилист
    Дата проведения
    13 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео
    Динамо Минск – Лада
    Дата проведения
    13 сентября, 19.30, «Арена-Минск»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться