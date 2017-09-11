Надаль – чемпион US Open, Россия в четвертьфинале Евробаскета, «Зенит» не смог победить «Динамо», Фрум выиграл «Вуэльту» и другие новости дня

1. В финале US Open Рафаэль Надаль обыграл Кевина Андерсона.

2. Сборная России разгромила Хорватию (101:78) и вышла в 1/4 финала Евробаскета-2017.

3. «Динамо» и «Зенит» голов не забили, «Краснодар» на выезде обыграл «Уфу», «Ахмат» дома поделил очки с «Локомотивом».

4. Британский велогонщик Sky Кристофер Фрум выиграл «Вуэльту-2017». Это его пятая победа на Гран-турах в карьере.

5. В КХЛ «Сибирь» уступила «Авангарду», «Барыс» победил «Витязь».

6. «Лацио» отгрузил 4 мяча «Милану» и другие результаты серии А.

7. Фанаты «Зенита» перед матчем против «Динамо» подрались с полицейскими.

8. Рамзан Кадыров подарил автомобили Mercedes игрокам «Ахмата» Садаеву, Уциеву и Митришеву. Митришеву – на день рождения, остальным – за патриотизм.

9. Бибиана Штайнхаус стала первой в истории бундеслиги женщиной-арбитром. Она судила матч между «Гертой» и «Вердером».

10. «Спартак» предложил Глушакову новый трехлетний контракт.

Цитата дня. «Мне нравятся скорее женщины, а не аргентинцы». Роберто Манчини о трансферной политике «Зенита».