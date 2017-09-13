Лига чемпионов. «Тоттенхэм» против дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпциг» – «Монако»

В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с дортмундской «Боруссией», примет АПОЭЛ, «РБ Лейпциг» дебютирует в ЛЧ матчем с .

С результатами матчей вторника можно ознакомиться здесь.

Лига чемпионов

1-й тур

Группа F

Группа G

Группа H

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги чемпионов

Статистика Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов