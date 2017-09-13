Лига чемпионов. «Тоттенхэм» против дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпциг» – «Монако»
В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Реал» примет АПОЭЛ, «РБ Лейпциг» дебютирует в ЛЧ матчем с «Монако».
С результатами матчей вторника можно ознакомиться здесь.
Лига чемпионов
1-й тур
Группа F
- Дата проведения
- 13 сентября, 21.45, «Фейеноорд»
- Дата проведения
- 13 сентября, 21.45, «Металлист»
Группа G
- Дата проведения
- 13 сентября, 21.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 13 сентября, 21.45, «Драгау»
Группа H
- Дата проведения
- 13 сентября, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 13 сентября, 21.45, «Уэмбли»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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