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    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» против дортмундской «Боруссии», «РБ Лейпциг» – «Монако»

    Теги Боруссия Дортмунд Монако Шахтер Порту Фейеноорд Манчестер Сити Реал Мадрид Бешикташ Лига чемпионов результаты Наполи АПОЭЛ Тоттенхэм РБ Лейпциг

    В 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Реал» примет АПОЭЛ, «РБ Лейпциг» дебютирует в ЛЧ матчем с «Монако».

    С результатами матчей вторника можно ознакомиться здесь.

    Лига чемпионов

    1-й тур

    Группа F

    Фейеноорд Голландия – Манчестер Сити Англия
    Дата проведения
    13 сентября, 21.45, «Фейеноорд»
    превью матча онлайн статистика
    Шахтер Украина – Наполи Италия
    Дата проведения
    13 сентября, 21.45, «Металлист»
    превью матча онлайн статистика

    Группа G

    РБ Лейпциг Германия – Монако Монако
    Дата проведения
    13 сентября, 21.45, «Ред Булл Арена Лейпциг»
    превью матча онлайн статистика
    Порту Португалия – Бешикташ Турция
    Дата проведения
    13 сентября, 21.45, «Драгау»
    превью матча онлайн статистика

    Группа H

    Реал Мадрид Испания – АПОЭЛ Кипр
    Дата проведения
    13 сентября, 21.45, «Сантьяго Бернабеу»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Тоттенхэм Англия – Боруссия Д Германия
    Дата проведения
    13 сентября, 21.45, «Уэмбли»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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