Виллаш-Боаш обвинил соперника по азиатской ЛЧ в ДТП перед автобусом с его командой, направлявшейся на матч

Главный тренер «Шанхай Теллэйс» обвинил соперника по плей-офф азиатской Лиги чемпионов – – в провоцировании ДТП во время их поездки к стадиону на автобусе.

«Две машины поочередно спровоцировали три столкновения прямо перед нами. Думаю, что «Гуанчжоу» мог это сделать», – сказал Виллаш-Боаш.

В ответной игре «Гуанчжоу» отыгрался со счета 0:4 в первом матче, но уступил «Шанхаю» по пенальти.

Виллаш-Боаш также раскритиковал судейство в этой встрече.

«Рефери специально выбрал для пробития пенальти те ворота, за которыми были болельщики «Гуанчжоу». У соперника есть игроки, которые могут бить моих футболистов локтями, и им за это ничего не будет.

Судья дал вратарю желтую карточку во время серии пенальти, это позор. Это позорище!

Жань Липень должен был быть дисквалифицирован за удар локтем в первом матче, но дисциплинарный комитет не видит в ударах локтями грубости.

Это величайшее достижение для нас, потому что «Гуанчжоу» доминирует во всей АФК», – заявил Виллаш-Боаш.

В 1/2 финала Азиатской Лиги чемпионов «Шанхай Теллэйс» сыграет с японским клубом «Урава Ред Даймондс».