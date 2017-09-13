Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виллаш-Боаш обвинил соперника по азиатской ЛЧ в ДТП перед автобусом с его командой, направлявшейся на матч

    Теги судьи Лига чемпионов Азии высшая лига Китай Азиатская футбольная конфедерация Гуанчжоу Эвергранд Андре Виллаш-Боаш Шанхай Теллэйс

    Главный тренер «Шанхай Теллэйс» Андре Виллаш-Боаш обвинил соперника по плей-офф азиатской Лиги чемпионов – «Гуанчжоу Эвергранд» – в провоцировании ДТП во время их поездки к стадиону на автобусе.

    «Две машины поочередно спровоцировали три столкновения прямо перед нами. Думаю, что «Гуанчжоу» мог это сделать», – сказал Виллаш-Боаш.

    В ответной игре «Гуанчжоу» отыгрался со счета 0:4 в первом матче, но уступил «Шанхаю» по пенальти.

    Виллаш-Боаш также раскритиковал судейство в этой встрече.

    «Рефери специально выбрал для пробития пенальти те ворота, за которыми были болельщики «Гуанчжоу». У соперника есть игроки, которые могут бить моих футболистов локтями, и им за это ничего не будет.

    Судья дал вратарю желтую карточку во время серии пенальти, это позор. Это позорище! 

    Жань Липень должен был быть дисквалифицирован за удар локтем в первом матче, но дисциплинарный комитет не видит в ударах локтями грубости.

    Это величайшее достижение для нас, потому что «Гуанчжоу» доминирует во всей АФК», – заявил Виллаш-Боаш.

    В 1/2 финала Азиатской Лиги чемпионов «Шанхай Теллэйс» сыграет с японским клубом «Урава Ред Даймондс».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться