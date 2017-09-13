Массимо Каррера: «Доволен результатом, чуть менее доволен качеством игры, было много ошибок»
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1).
– Удовлетворены игрой и результатом?
– Доволен результатом, чуть менее доволен качеством игры, было много ошибок.
– Почему поменяли Глушакова в первом тайме?
– У него была мышечная травма. Пока не знаем, насколько серьезная.
– У вас было много моментов, но реализация подвела.
– Не получилось забить. Как я всегда говорил, лучше создавать много моментов, чем не создавать совсем.
– Чувствовалось давление со стороны «Марибора»?
– Знали, что они давят. Они проводили очень опасные контратаки, но мы смогли их сдержать, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».
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