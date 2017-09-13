Массимо Каррера: «Доволен результатом, чуть менее доволен качеством игры, было много ошибок»

Главный тренер Массимо Каррера рассказал о матче групповой стадии Лиги чемпионов против (1:1).

– Удовлетворены игрой и результатом?

– Доволен результатом, чуть менее доволен качеством игры, было много ошибок.

– Почему поменяли Глушакова в первом тайме?

– У него была мышечная травма. Пока не знаем, насколько серьезная.

– У вас было много моментов, но реализация подвела.

– Не получилось забить. Как я всегда говорил, лучше создавать много моментов, чем не создавать совсем.

– Чувствовалось давление со стороны «Марибора»?

– Знали, что они давят. Они проводили очень опасные контратаки, но мы смогли их сдержать, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».