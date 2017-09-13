Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Массимо Каррера: «Доволен результатом, чуть менее доволен качеством игры, было много ошибок»

    Теги Спартак Лига чемпионов Марибор Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о матче групповой стадии Лиги чемпионов против «Марибора» (1:1).

    – Удовлетворены игрой и результатом?

    – Доволен результатом, чуть менее доволен качеством игры, было много ошибок.

    – Почему поменяли Глушакова в первом тайме?

    – У него была мышечная травма. Пока не знаем, насколько серьезная.

    – У вас было много моментов, но реализация подвела.

    – Не получилось забить. Как я всегда говорил, лучше создавать много моментов, чем не создавать совсем.

    – Чувствовалось давление со стороны «Марибора»?

    – Знали, что они давят. Они проводили очень опасные контратаки, но мы смогли их сдержать, – сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Опрос

    Как «Спартак» выступит в Лиге чемпионов?

    17245 голосов 8
    • Выйдет из группы
      26%
    • Уйдет в Лигу Европы
      44%
    • Вылетит отовсюду
      30%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться