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    Глушаков признан «Спортсменом года» по версии журнала GQ

    Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков

    Капитан «Спартака» полузащитник Денис Глушаков признан «Спортсменом года» по версии журнала GQ.

    «Денис Глушаков – главное лицо возрождения московского «Спартака­». Впервые за 13 лет клуб вернул титул чемпиона России с Глушаковы­м в ранге капитана. А сам полузащитник был признан лучшим игроко­м сезо­на.

    В чемпионате России под руководством итальянского тренера Массимо Карреры ведомый Денисом Глушаковым «Спартак» пошел вперед как танк. Сам Глушаков отметился важнейшими голами сезона.

    Прошедший футбольный сезон, безо всяких сомнений, был лучшим в карьере капитана «Спартака». Но главное, что нужно знать о его капитане, – он никогда не забывает свои корни. Он построил стадион в Миллерово, привезя туда из Москвы искусственный газон. Ежегодно в его родном городе проводится традиционный турнир с участием ведущих российских футболистов», — говорится на сайте издания.

    Подробную статистику 30-летнего хавбека смотрите здесь.

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