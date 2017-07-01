Сборная Германии в восторге от России, Кокорина могут включить в сделку по Смолову и другие новости утра

1. Капитан сборной Германии Юлиан Дракслер написал открытое письмо российским болельщикам: «То, что мы увидели в России, привело нас в восторг». Шикарно!

2. Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» может включить Кокорина в сделку по Смолову. Вот. Это. Да.

3. Дмитрий Орлов подписал с «Вашингтоном» солидный 6-летний контракт на 30,6 млн долларов. Подписной бонус – целых 12 млн долларов.

4. Евгений Дадонов близок к подписанию 3-летнего контракта с «Флоридой» с зарплатой 4 млн долларов. В этом году исполнилось ровно 10 лет с того дня, как «Пантерс» его задрафтовали.

5. Германия выиграла молодежный чемпионат Европы (U-21) по футболу. В финале немцы обыграли Испанию – 1:0.

6. Алексей Миллер сказал, что новому стадиону в Санкт-Петербурге завидуют – и ему это не нравится.

7. Три интересных трансфера в России: «Краснодар» подписал 21-летнего сербского универсала, «Локо» все-таки выкупил Кверквелию, «Спартак» вот-вот подпишет защитника «Црвены Звезды» Петковича.

8. Закипела жизнь на рынке переходов НБА: Рикки Рубио перейдет в «Юту».

9. Президент УЕФА выступает за введение потолка зарплат, но при этом пока не готов переходить на видеоповторы. Интересный взгляд.

10. Флойд Мэйвезер и Конор МакГрегор обменялись грозными видео с боксерских тренировок. Кто мощнее?

11. Главным тренером баскетбольных «Химок» стал Георгиос Барцокас – ранее он был уволен из «Барселоны».

12. «Барселона» выкупила атакующего полузащитника Жерара Деулофеу, который играл за «Эвертон». Неожиданно?

13. Победитель «Тур де Франс» Брэдли Уиггинс хочет выступить на Олимпиаде-2020 в гребле. Интригует.

Цитата дня. Диего Марадона: «Путин – мой кумир. Его фото у меня дома висит рядом с фото Фиделя»