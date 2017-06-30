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    «Барселона» объявила о выкупе Деулофеу

    Теги Милан Эвертон премьер-лига Англия Барселона серия А Италия примера Испания трансферы Жерар Деулофеу

    Атакующий полузащитник Жерар Деулофеу вернется в «Барселону».

    Каталонский клуб официально объявил о решении выкупить обратно права на хавбека.

    Вторую половину минувшего сезона футболист провел в аренде в «Милане». Права на игрока принадлежали «Эвертону», который приобрел его у «Барселоны» в 2015 году.

    Каталонский клуб решил воспользоваться опцией выкупить полузащитника. В ближайшие дни «Барселона» согласует все условия с «Эвертоном» и самим футболистом. Полузащитник заключит с «Барселоной» контракт, который будет рассчитан до лета 2019 года.

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