Защитник «Црвены Звезды» Петкович сегодня пройдет медосмотр в «Спартаке»
Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович все-таки дал согласие на переход в «Спартак».
Игрок сегодня пройдет в московском клубе медобследование, после чего подпишет со «Спартаком» 2-летний контракт. Ранее сообщалось, что он будет получать около миллиона евро в год.
24-летний Петкович произвел впечатление своей игрой на главного тренера москвичей Массимо Карреру, и тот настоял на его приобретении. Серб перейдет в «Спартак» на правах свободного агента.
Статистику Марко Петковича можно изучить здесь.
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