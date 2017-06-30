Защитник «Црвены Звезды» Петкович сегодня пройдет медосмотр в «Спартаке»

Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович все-таки дал согласие на переход в .

Игрок сегодня пройдет в московском клубе медобследование, после чего подпишет со 2-летний контракт. Ранее сообщалось, что он будет получать около миллиона евро в год.

24-летний Петкович произвел впечатление своей игрой на главного тренера москвичей , и тот настоял на его приобретении. Серб перейдет в на правах свободного агента.

Статистику Марко Петковича можно изучить здесь.