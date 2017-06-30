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    Защитник «Црвены Звезды» Петкович сегодня пройдет медосмотр в «Спартаке»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Марко Петкович

    Защитник «Црвены Звезды» Марко Петкович все-таки дал согласие на переход в «Спартак».

    Игрок сегодня пройдет в московском клубе медобследование, после чего подпишет со «Спартаком» 2-летний контракт. Ранее сообщалось, что он будет получать около миллиона евро в год.

    24-летний Петкович произвел впечатление своей игрой на главного тренера москвичей Массимо Карреру, и тот настоял на его приобретении. Серб перейдет в «Спартак» на правах свободного агента.

    Статистику Марко Петковича можно изучить здесь.

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