Президент УЕФА выступает за введение потолка зарплат

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация рассматривает возможность введения ограничения на размер зарплатных ведомостей клубов.

«Самые богатые клубы зарабатывают все больше и больше, укрепляя свои позиции и увеличивая бюджеты и траты на игроков. Меня беспокоит, что разрыв между командами растет.

Клубы покупают много игроков, поэтому многие из них не имеют достаточно практики. Если мы введем потолок зарплат, то клубы будут разумнее относиться к трансферам и приобретению новичков.

Подобные изменения будет сложно внедрить, нас ждет настоящая битва. У самых богатых клубов больше связей с прессой. Если нам удастся ввести потолок зарплат, это будет историческим достижением», – сказал Чеферин.