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    Евролига. «Химки» объявили о назначении Георгиоса Барцокаса на пост главного тренера

    Теги Химки Turkish Airlines Euroleague Георгиос Барцокас Единая лига ВТБ

    Подмосковные «Химки» на официальном сайте объявили о назначении Георгиоса Барцокаса на пост главного тренера. Стороны подписали 2-летний контракт.

    Барцокас ранее был уволен из «Барселоны» после неудачного выступления в сезоне-2016/17. С «Локомотивом-Кубань» греческий тренер год назад дошел до «Финала четырех» Евролиги. 

    С «Олимпиакосом» Барцокас стал чемпионом Евролиги-2013 и был признан тренером года в турнире.

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