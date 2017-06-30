Евролига. «Химки» объявили о назначении Георгиоса Барцокаса на пост главного тренера
Подмосковные «Химки» на официальном сайте объявили о назначении Георгиоса Барцокаса на пост главного тренера. Стороны подписали 2-летний контракт.
Барцокас ранее был уволен из «Барселоны» после неудачного выступления в сезоне-2016/17. С «Локомотивом-Кубань» греческий тренер год назад дошел до «Финала четырех» Евролиги.
С «Олимпиакосом» Барцокас стал чемпионом Евролиги-2013 и был признан тренером года в турнире.
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