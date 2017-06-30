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    Боб Маккензи: «Орлов получил 12 млн долларов в качестве подписного бонуса»

    Теги Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов Боб Маккензи

    Защитник «Вашингтон» Дмитрий Орлов получит 12 миллионов в качестве бонуса. Об этом сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.

    Бонус в размере 12 миллионов включен в сумму контракта. Орлов подписал 6-летнее соглашение на 30,6 млн долларов. 

    В первых трех сезонах россиянин заработает по 6,5 миллионов долларов, в четвертом зарплата уменьшится до 4,5 миллионов.

    В последних двух сезонах Орлов получит по 3,3 миллиона. При этом в соглашении прописан пункт о запрете обмена с сезона-2019/20.

    Орлов выступает за «Вашингтон» с 2011 года.

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