Защитник «Вашингтон» Дмитрий Орлов получит 12 миллионов в качестве бонуса. Об этом сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.

Бонус в размере 12 миллионов включен в сумму контракта. Орлов подписал 6-летнее соглашение на 30,6 млн долларов.

В первых трех сезонах россиянин заработает по 6,5 миллионов долларов, в четвертом зарплата уменьшится до 4,5 миллионов.

В последних двух сезонах Орлов получит по 3,3 миллиона. При этом в соглашении прописан пункт о запрете обмена с сезона-2019/20.

Орлов выступает за «Вашингтон» с 2011 года.