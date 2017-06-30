«Локомотив» подписал 4-летний контракт с Кверквелией
Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия перешел в «Локомотив», за который игрок выступал на правах аренды во второй половине прошедшего чемпионата России.
Срок контракта рассчитан до 2021 года.
«Соломон очень спешил в Австрию на последние дни сбора, переживал из-за небольшого опоздания самолета, и в этом – его отношение к работе и к команде.
Кверквелия прекрасно проявил себя в минувшем сезоне, показал себя настоящим профессионалом, прекрасным товарищем и замечательным человеком. Верим в него и желаем успешной карьеры в «Локомотиве», – прокомментировал переход президент клуба Илья Геркус.
Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за трансфер Кверквелии 2,5 миллиона евро.
⚠ Официально: Соломон Кверквелия – игрок «Локомотива»!https://t.co/2JS02MR19U#СабаНаш pic.twitter.com/iWZMIToNjR— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 30 июня 2017 г.
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