«Локомотив» подписал 4-летний контракт с Кверквелией

Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия перешел в «Локомотив», за который игрок выступал на правах аренды во второй половине прошедшего чемпионата России.

Срок контракта рассчитан до 2021 года.

«Соломон очень спешил в Австрию на последние дни сбора, переживал из-за небольшого опоздания самолета, и в этом – его отношение к работе и к команде.

Кверквелия прекрасно проявил себя в минувшем сезоне, показал себя настоящим профессионалом, прекрасным товарищем и замечательным человеком. Верим в него и желаем успешной карьеры в «Локомотиве», – прокомментировал переход президент клуба Илья Геркус.

Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за трансфер Кверквелии 2,5 миллиона евро.