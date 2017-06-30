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    «Локомотив» подписал 4-летний контракт с Кверквелией

    Теги Локомотив Рубин Премьер-лига Россия трансферы Соломон Кверквелия Илья Геркус

    Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия перешел в «Локомотив», за который игрок выступал на правах аренды во второй половине прошедшего чемпионата России.

    Срок контракта рассчитан до 2021 года.

    «Соломон очень спешил в Австрию на последние дни сбора, переживал из-за небольшого опоздания самолета, и в этом – его отношение к работе и к команде.

    Кверквелия прекрасно проявил себя в минувшем сезоне, показал себя настоящим профессионалом, прекрасным товарищем и замечательным человеком. Верим в него и желаем успешной карьеры в «Локомотиве», – прокомментировал переход президент клуба Илья Геркус.

    Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за трансфер Кверквелии 2,5 миллиона евро.

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