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    «Краснодар» подписал 21-летнего сербского универсала Ристича

    Теги Премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда трансферы фото Краснодар Михайло Ристич

    21-летний защитник Михайло Ристич перешел из «Црвены Звезды» в «Краснодар».

    Контракт, связавший футболиста с российским клубом, рассчитан на ближайшие пять сезонов.

    На официальном сайте «Краснодара» полузащитник охарактеризован как универсальный игрок. Отмечается, что основная его позиция – левый защитник. Ристич также способен сыграть на левом фланге полузащиты и на позиции центрального хавбека.

    У футболиста есть опыт выступлений за молодежную сборную Сербии.

    Фото: официальный сайт «Краснодара»

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