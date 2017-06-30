«Краснодар» подписал 21-летнего сербского универсала Ристича

21-летний защитник Михайло Ристич перешел из «Црвены Звезды» в .

Контракт, связавший футболиста с российским клубом, рассчитан на ближайшие пять сезонов.

На официальном сайте «Краснодара» полузащитник охарактеризован как универсальный игрок. Отмечается, что основная его позиция – левый защитник. Ристич также способен сыграть на левом фланге полузащиты и на позиции центрального хавбека.

У футболиста есть опыт выступлений за молодежную сборную Сербии.

Фото: официальный сайт «Краснодара»