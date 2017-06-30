«Краснодар» подписал 21-летнего сербского универсала Ристича
21-летний защитник Михайло Ристич перешел из «Црвены Звезды» в «Краснодар».
Контракт, связавший футболиста с российским клубом, рассчитан на ближайшие пять сезонов.
На официальном сайте «Краснодара» полузащитник охарактеризован как универсальный игрок. Отмечается, что основная его позиция – левый защитник. Ристич также способен сыграть на левом фланге полузащиты и на позиции центрального хавбека.
У футболиста есть опыт выступлений за молодежную сборную Сербии.
Фото: официальный сайт «Краснодара»
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