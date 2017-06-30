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    УЕФА пока не планирует использовать видеоповторы в судействе

    Теги Лига чемпионов Лига Европы УЕФА судьи Суперкубок Европы видеоповторы Александер Чеферин

    Президент УЕФА Александер Чеферин высказался на тему использования системы VAR, которая подразумевает разбор видеоповторов в процессе принятия судейских решений.

    «Потребуется много тестировать систему VAR, чтобы убедить меня. Мы не отвергаем технологии. Но у УЕФА пока нет планов по вводу системы VAR.

    Конечно, технология фиксации гола по линии ворот вошла в футбол замечательно, несмотря на обилие критики. Однако нам не следует разрушать течение игры, позволяя каждые 10 минут приостанавливать действо на несколько минут», – сказал функционер.

    Под эгидой УЕФА проходят матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка Европы, а также игры национальных сборных в рамках Евро и недавно образованной Лиги наций.

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