УЕФА пока не планирует использовать видеоповторы в судействе
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался на тему использования системы VAR, которая подразумевает разбор видеоповторов в процессе принятия судейских решений.
«Потребуется много тестировать систему VAR, чтобы убедить меня. Мы не отвергаем технологии. Но у УЕФА пока нет планов по вводу системы VAR.
Конечно, технология фиксации гола по линии ворот вошла в футбол замечательно, несмотря на обилие критики. Однако нам не следует разрушать течение игры, позволяя каждые 10 минут приостанавливать действо на несколько минут», – сказал функционер.
Под эгидой УЕФА проходят матчи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка Европы, а также игры национальных сборных в рамках Евро и недавно образованной Лиги наций.
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