Юлиан Дракслер написал открытое письмо российским болельщикам: «То, что мы увидели в России, привело нас в восторг»

Капитан сборной Германии Юлиан Дракслер обратился с открытым письмом к организаторам Кубка конфедераций и болельщикам.

«Дорогие российские фанаты футбола! Три недели мы смогли провести в этой замечательной стране, и теперь, к концу Кубка конфедераций в России, мы хотели бы выразить свою искреннюю благодарность.

Мы благодарны за отличную организацию, за множество помощников везде и за всегда присутствующее чувство безопасности. Мы хотим поблагодарить организационный комитет в России, всех сотрудников на стадионах, в отелях и аэропортах, всех волонтеров, и, конечно же, вас, российских фанатов футбола.

Считается, что конфедераций является контрольным прогоном чемпионата мира. После трех недель мы можем сказать: Россия с блеском прошла это испытание. Было много встреч, на пляже в Сочи и во время посещения Казанского кремля, то время, которые мы провели с российскими фанатами, нам, игрокам, очень понравилось.

Я также знаю, что в необъятной России есть еще намного больше вещей, которые нам стоит посмотреть; маршрут нашего путешествия этим летом ограничился городами Сочи, Казанью и Санкт-Петербургом, но то, что мы уже успели увидеть и пережить, привело нас в восторг.

Мы играли на стадионах с впечатляющей архитектурой. Мы смогли насладиться днями на побережье Черного моря, солнце нам всегда улыбалось. Мы смогли убедиться в том, насколько велика эта страна, в 48 раз крупнее нашей. И мы попытались внести свой вклад в российско-германские отношения за пределами четырех угловых флажков. Для меня лично последние дни стали особенными…

И уже сегодня с нетерпением ждем возвращения летом в 2018 году.

С большим приветом, Юлиан Дракслер».