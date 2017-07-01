Форвард Евгений Дадонов договорился о контракте с «Флоридой», сообщает журналист Sun-Sentinel Харви Фиалков.

По данным инсайдера TSN Боба Маккензи, речь идет о 3-летнем соглашении с зарплатой 4 млн долларов за сезон.

Напомним, что «Пантерс» задрафтовали Дадонова в 3-м раунде драфта НХЛ-2007 под общим 71-м номером.

С 2009 по 2012 годы он провел за «Флориду» в НХЛ 55 матчей, в которых набрал 20 (10+10) очков.