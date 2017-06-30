Флойд Мэйвезер опубликовал видео своей тренировки на скорость

Экс-чемпион мира в 5 весах Флойд Мэйвезер опубликовал в своем инстаграме видео своей тренировки перед боем с чемпионом UFC Конором МакГрегором, назначенным на 26 августа.

Флойд бьет по закрепленному на резинках мешку, показывая, что его скорость и координация по прежнему на высоком уровне.

«Знаю: я уже не тот боец, каким я был 20 лет назад. Не тот боец, каким был 10 лет назад. Если быть точным, я даже не тот боец, каким я был 5 лет назад. Я – всего лишь старая легенда, которая проводит тренировку в 16-унцевых перчатках», – написал Флойд под видео.