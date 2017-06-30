Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о возможном будущем форварда Федора Смолова.

«Спартак» не вел официальных переговоров по Смолову за последние годы. Официально к его трансферу никто пока не подступался. О том, что Галицкий не собирается продавать Смолова , писали еще зимой, во время первой волны слухов. Это подтвердил и Игорь Шалимов. Ситуация с тех пор не изменилась, Галицкий не передумал.

Вот вы верите, что «Спартак» будет платить за Смолова сумму отступных – 30 миллионов евро? Да, сам Федор хочет сменить команду и готов рассмотреть предложения топ-кубов России и варианты в Европе. «Спартак» только что стал чемпионом и мог бы удовлетворить интересы Смолова. Но ничего конкретного между «Спартаком» и Смоловым пока не происходит.

«Зенит» выжидает ситуацию по Смолову. Да, петербургский клуб – единственный, кто мог бы быть реальным претендентом на Смолова в данной ситуации. Безусловно, форвард калибра Смолова может быть «Зениту» интересен. Но в и так очевидный перебор футболистов, к тому же клуб ведет активную работу по переходу иностранных футболистов.

30 миллионов евро за Смолова «Зенит» точно не заплатит. Такова сумма отступных за Федора, а она всегда до предела завышена. Допускаю различные варианты, при которых Смолов может переехать в Петербург. Главный вопрос – в желании самого «Зенита». Мы знаем, что симпатичны российские футболисты, прежде всего Шатов и Кокорин.

Не исключаю вариант, при котором «Зенит» и могут согласовать трансфер Смолова, при этом включив в сделку Кокорина (с доплатой «Краснодару»). По крайней мере, предварительные разговоры на эту тему уже были», — сказал Арустамян.