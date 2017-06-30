Алексей Миллер: «Не нравится, что завидуют новому стадиону»
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер высказался на тему отношения общества к стадиону на Крестовском острове.
«Не нравится то, что завидуют. Завидуют новому стадиону.
Множество критических моментов, которые мы видим и слышим в адрес стадиона, может быть продиктовано таким видением», – поделился мыслями бизнесмен.
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