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    Алексей Миллер: «Не нравится, что завидуют новому стадиону»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Алексей Миллер Крестовский

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер высказался на тему отношения общества к стадиону на Крестовском острове.

    «Не нравится то, что завидуют. Завидуют новому стадиону.

    Множество критических моментов, которые мы видим и слышим в адрес стадиона, может быть продиктовано таким видением», – поделился мыслями бизнесмен.

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