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    Орлов подписал с «Вашингтоном» 6-летний контракт на 30,6 млн долларов

    Теги Вашингтон НХЛ Дмитрий Орлов

    Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов подписал новый контракт с клубом.

    Новый контракт российского хоккеиста с «Вашингтоном» рассчитан на шесть лет. По условиям соглашения 25-летний защитник заработает 30,6 миллиона долларов.

    Орлов выступает за «Вашингтон» с 2011 года.

    В прошедшем сезоне защитник набрал 33 (6+27) очка в 82 матчах регулярного чемпионате при показателе полезности «+30». На счету Орлова также 3 (0+3) очка в 13 матчах плей-офф.

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