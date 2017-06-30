Орлов подписал с «Вашингтоном» 6-летний контракт на 30,6 млн долларов

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов подписал новый контракт с клубом.

Новый контракт российского хоккеиста с «Вашингтоном» рассчитан на шесть лет. По условиям соглашения 25-летний защитник заработает 30,6 миллиона долларов.

Орлов выступает за «Вашингтон» с 2011 года.

В прошедшем сезоне защитник набрал 33 (6+27) очка в 82 матчах регулярного чемпионате при показателе полезности «+30». На счету Орлова также 3 (0+3) очка в 13 матчах плей-офф.