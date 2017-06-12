»Питтсбург» взял Кубок Стэнли, Надаль в 10-й раз выиграл «Ролан Гаррос», Хэмилтон победил в Канаде и другие новости утра

1. В Нэшвилле прошел шестой матч финала Кубка Стэнли. «Предаторс» уступили «Питтсбургу» (0:2), команда Малкина во второй раз подряд выиграла плей-офф НХЛ. Самым ценным игроком плей-офф признан капитан «пингвинов» Кросби.

2. Надаль в 10-й раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос». Десима! В финале Рафа отдал всего шесть геймов Стэну Вавринке.

3. Льюис Хэмилтон финишировал первым на Гран-при Канады. Боттас – второй, а Феттель – лишь четвертый. Немцу пришлось отыгрывать позиции по ходу гонки, и в итоге он был признан лучшим пилотом дня. Феттель лидирует в личном зачете. У него 141 очко, а на счету Хэмилтона 129.

4. Россия наконец-то получила права на трансляцию игр Кубка конфедераций на территории страны. Разумеется, небесплатно. Но Виталий Мутко предложил нам порадоваться. Турнир начнется в ближайшую субботу.

5. Сборная Англии выиграла футбольный чемпионат мира в возрастной категории U-20. Лучшим на турнире был нападающий Доминик Соланке, недавно перешедший из «Челси» в «Ливерпуль».

6. В квалификации ЧМ-2018 сборная Испании обыграла Македонию, а сборная Италии разгромила Лихтенштейн. Испанцы и итальянцы по-прежнему делят лидерство в своей группе.

7. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене выиграла турнир в Голландии, показав лучший результат сезона в мире – 2,04 метра.

8. Молодой бомбардир «Порту» Андре Силва близок к переходу в «Милан». Сегодня состоится медосмотр. Сумма трансфера – 30-40 миллионов евро. «Зенит» тоже хотел Силву, но «Милан» проворней.

9. Фабио Капелло возглавил китайскую команду «Цзянсу Сунин». Ассистентами дона Фабио будут Джанлука Дзамбротта и Кристиан Брокки. «Цзянсу Сунин» – это где Рамирес и Алекс Тейшейра.

10. «Бавария» объявила о трансфере Сержа Гнабри. По словам Румменигге, этот парень очень прибавил за сезон в «Вердере». Покупка обошлась в 8 миллионов евро.

11. Кеды Майкла Джордана проданы на аукционе по рекордной цене. Его Воздушество играл в этой паре обуви на Олимпиаде 1984 года.

12. Сборная России по волейболу на тай-брейке обыграла итальянцев в Мировой лиге.

Цитаты:

Леонид Слуцкий о зарплате в «Халле» после ЦСКА: «Потерял раза в четыре как минимум».

Рафаэль Надаль о «Ролан Гаррос»: «По счетам матчей кажется, что для меня все было просто. Это не так».

Хосеп Гвардиола о судьбе Родины: «Каталония проведет референдум о независимости, даже если Испания этого не хочет».

Льюис Хэмилтон о Гран-при Канады: «То, чего мы добились – это тяжелый удар для «Феррари».

Тимофей Калачев: «Игроки и тренеры уходят, но «Ростов» существовал и будет существовать».