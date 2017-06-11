Феттель признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады
Пилот «Феррари» Себастьян Феттель был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Канады.
Победителя в данной номинации, введенной с прошлого сезона, определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.
В Канаде Феттель повредил переднее антикрыло на старте гонки и после пит-стопа откатился на 18-е место. Тем не менее, Феттелю удалось совершить прорыв и в итоге финишировать на четвертом месте.
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