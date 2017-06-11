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    Англия выиграла чемпионат мира U-20

    Теги результаты молодежный ЧМ-2017 сборная Уругвая U-20 сборная Венесуэлы U-20 сборная Англии U-20 сборная Италии U-20

    В финале молодежного ЧМ-2017 в Южной Корее Англия обыграла Венесуэлу (1:0). В матче за 3-е место Уругвай уступил Италии.

    ЧМ-2017 (U-20)

    Матч за 3-е место

    Уругвай U-20 – Италия U-20 0:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 1:3
    Дата проведения
    11 июня, 09.30, «Сувон Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Уругвай U-20Меле, Рохель, Оливера, Родригес, Винья, Бентанкур, Вальверде, Виера, Ардаис (Боселли, 77), Амараль, Каноббио (де ла Крус, 61).
    Италия U-20Плиццари, Романья (Копполаро, 72), Серникола, Пеццелла, Маркицца, Кассата (Видо, 87), Мандрагора, Пессина, Орсолини (Бифулько, 57), Панико, Фавилли.
    Серия пенальти
    1:0, 1:1, 1:2, 1:3.
    Предупреждения:
    Виера (43), Фавилли (79).

    Финал

    Венеcуэла U-20 – Англия U-20 0:1 (0:1, 0:0)
    Дата проведения
    11 июня, 13.00, «Сувон Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    0:1 – 34 Кэлверт-Льюин.
    Венеcуэла U-20Фариньес, Эрнандес, Феррареси, Веласкес, Эрнандес, Эррера, Лусена, Кордова (Соса, 72), Пеньяранда (Уртадо, 90), Чакон (Сотельдо, 51), Пенья.
    Англия U-20Вудмен, Томори, Уокер-Питерс, Кенни, Кларк-Солтер, Кук, Дауэлл (Оджо, 62), Онома, Лукман (Мэйтленд-Найлз, 76), Соланке, Кэлверт-Льюин.
    Предупреждения:
    Веласкес (46), Томори (48), Дауэлл (58).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика ЧМ-2017 (U-20)

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