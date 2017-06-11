Англия выиграла чемпионат мира U-20
В финале молодежного ЧМ-2017 в Южной Корее Англия обыграла Венесуэлу (1:0). В матче за 3-е место Уругвай уступил Италии.
ЧМ-2017 (U-20)
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 11 июня, 09.30, «Сувон Стэдиум»
-
Уругвай U-20 –
Меле, Рохель, Оливера, Родригес, Винья, Бентанкур, Вальверде, Виера, Ардаис (Боселли, 77), Амараль, Каноббио (де ла Крус, 61).
-
Италия U-20 –
Плиццари, Романья (Копполаро, 72), Серникола, Пеццелла, Маркицца, Кассата (Видо, 87), Мандрагора, Пессина, Орсолини (Бифулько, 57), Панико, Фавилли.
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 1:2, 1:3.
Финал
- Дата проведения
- 11 июня, 13.00, «Сувон Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 34 Кэлверт-Льюин.
-
Венеcуэла U-20 –
Фариньес, Эрнандес, Феррареси, Веласкес, Эрнандес, Эррера, Лусена, Кордова (Соса, 72), Пеньяранда (Уртадо, 90), Чакон (Сотельдо, 51), Пенья.
-
Англия U-20 –
Вудмен, Томори, Уокер-Питерс, Кенни, Кларк-Солтер, Кук, Дауэлл (Оджо, 62), Онома, Лукман (Мэйтленд-Найлз, 76), Соланке, Кэлверт-Льюин.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.