Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко в беседе с журналистами высказался о переговорах российского консорциума с по поводу прав на показ матчей Кубка конфедераций.

«Не понимаю, почему вы интересуетесь подробностями переговоров с на предмет прав показа Кубка конфедераций.

Лучше порадуйтесь! Сориентируйте болельщика, что будет возможность посмотреть игры Кубка конфедераций по ТВ и скоро будет опубликована сетка вещания – когда и по какому каналу тот или иной матч покажут. Зачем эти детали? Главное, что удалось.

Сколько стоили права на показ? Это лучше спросить у ФИФА или, допустим, у Первого», – сказал Мутко.

Ранее сообщалось, что телеправа достались Первому каналу, ВГТРК и бесплатно. ФИФА не подтвердила эту информацию.

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