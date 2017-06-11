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    Виталий Мутко: «К чему вам детали переговоров с ФИФА? Порадуйтесь возможности посмотреть КК-2017 по ТВ»

    Теги Виталий Мутко телевидение ФИФА Первый канал Кубок конфедераций

    Вице-премьер РФ по вопросам спорта Виталий Мутко в беседе с журналистами высказался о переговорах российского консорциума с ФИФА по поводу прав на показ матчей Кубка конфедераций.

    «Не понимаю, почему вы интересуетесь подробностями переговоров с ФИФА на предмет прав показа Кубка конфедераций.

    Лучше порадуйтесь! Сориентируйте болельщика, что будет возможность посмотреть игры Кубка конфедераций по ТВ и скоро будет опубликована сетка вещания – когда и по какому каналу тот или иной матч покажут. Зачем эти детали? Главное, что удалось.

    Сколько стоили права на показ? Это лучше спросить у ФИФА или, допустим, у Первого», – сказал Мутко.

    Ранее сообщалось, что телеправа достались Первому каналу, ВГТРК и «Матч ТВ» бесплатно. ФИФА не подтвердила эту информацию.

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