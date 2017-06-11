ФИФА не подтвердила информацию о бесплатной передаче телеправ на КК российским телеканалам
ФИФА не подтвердила информацию о бесплатной передаче прав на трансляции матчей Кубка конфедераций росийским телеканалам.
«Информация о том, что права на показ матчей Кубка конфедераций были переданы российским телеканалам бесплатно, не соответствует действительности», – заявили в пресс-службе ФИФА.
Стоимость продажи прав в пресс-службе раскрывать отказались.
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